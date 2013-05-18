Денис Лебедев проиграл боксеру из Панамы Гильермо Джонсу

Денис Лебедев после боя. Фото: vesti.ru

Россиянин Денис Лебедев проиграл техническим нокаутом панамскому боксеру Гильермо Джонсу в титульном бою в первом тяжелом весе. Таким образом, Лебедев лишился чемпионского пояса WBA.

Расклады перед боем прочили уверенную победу россиянину. Джонс за последние пять лет дрался всего три раза, от поединка с Лебедевым уклонялся на протяжении двух лет - при помощи вездесущего промоутера Дона Кинга, разумеется, - и вообще, как уверяли специалисты, сильно сдал и продержаться против российского тяжеловеса не сможет.

Прогнозы прогнозами, а реальность оказалась совсем другой. 41-летний Джонс, который еще 15 с лишним лет назад провел свой первый титульный поединок, отнюдь не собирался сдаваться на милость победителя и опускать руки еще до боя. Панамец обладал рядом преимуществ, которые рассчитывал пустить в ход - длинные руки, высокий рост и "железная челюсть" делали его серьезным противником для любого соперника.

Лебедев, в отличие от Поветкина, времени на разведку в первом раунде терять не стал и сходу пошел в атаку. За первую минуту боя зрители увидели настоящее шоу с массой эффектных ударов, отличных уклонений от выпадов соперника и острых эпизодов. И сразу стало понятно, что бой для Лебедева легким не будет - Джонс прессинговал россиянина, удачно задействуя джеб и пытался перевести поединок в размен ударами на дистанции, где имел преимущество за счет большей длины рук.

В конце раунда под глазом Лебедева возникло небольшое рассечение, куда немедленно начал пробивать Джонс. Именно это рассечение и сыграло свою роль в дальнейшем течении боя.

Второй и третий раунд прошли, в целом, при преимуществе Лебедева. Россиянин превосходил соперника в быстроте, за счет чего провел несколько весьма удачных серий. Впрочем, все они разбились о лицо Джонса, на котором было написано полное пренебрежение к каким-либо вообще сериям ударов. А сам панамец, поддерживаемый небольшой делегацией болельщиков, старательно выцеливал правый глаз Лебедева, гематома под которым росла в размерах.

Следующие три раунда прошли уже при преимуществе Джонса. Отчасти в этом виновата гематома, почти полностью закрывшая глаз Лебедева. Россиянин, который с четвертого раунда видел только одним глазом, отчаянно продолжал идти в атаку, но раз за разом нарывался на град ударов со стороны соперника. Время от времени крепко прилетало и Джонсу, но на него никакого эффекта пропущенные удары не оказывали. Панамец действовал собранно и методично, как на тренировке.

Бой начал принимать опасный оборот. Любители бокса, наверное, уже вспомнили "Ужас в Маниле", когда Фрейзер, практически ничего не видя из-за гематом под глазами, чуть не одолел Мохаммеда Али. У Лебедева, увы, получилось точно так же - еще чуть-чуть и была бы победа.

Она была достижима и в седьмом, и в восьмом, и в девятом раундах. Россиянин, собрав последние силы, шел вперед и обрушивал град ударов на Джонса. В восьмом раунде был момент, когда казалось, что панамец вот-вот упадет. Но он все же выстоял. А Лебедев устал и в десятом раунде уже вел себя на ринге не так агрессивно. Кроме того, гематома разрослась чуть ли не на пол-лица. Но судья и доктор, видимо, считали, что Лебедев способен продолжать бой. Так же думала и команда российского боксера.

В одиннадцатом раунде измотанный травмой и прессингом со стороны Джонса Лебедев пропустил удар и опустился на колено у канатов. Подняться россиянин не смог - он совершенно обессилел. Уже после отмашки судьи, секунданты Лебедева выбросили на ринг полотенце, сигнализируя о необходимости остановить бой.

Лебедев терпит второе поражение в карьере и первое - нокаутом. Титул чемпиона по версии WBA возвращается в Панаму, к Джонсу.

Василий Макагонов