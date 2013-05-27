Актер Вячеслав Шалевич отмечает день рождения

Вячеслав Шалевич. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра имени Рубена Симонова Вячеслав Шалевич празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 79 лет.

Актера поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. "Замечательный актер и режиссер, Вы за долгие годы беззаветного служения искусству внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. На протяжении многих лет Ваши постановки... являются образцом высокого профессионализма и яркого творческого дарования", – говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Вячеслав Шалевич родился в Москве. В 1958 году окончил Театральное училище имени Щукина. По окончании училища был принят в труппу Театра имени Вахтангова. В 1979 году окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. Актер снялся в фильмах "Капитанская дочка", "Семнадцать мгновений весны", "Эскадра уходит на запад", "Три тополя на Плющихе", "Мастер и Маргарита", "Марш Турецкого 2", "Московская сага" и во многих других. Кроме того, Шалевич более 10 лет преподавал в ГИТИСе на эстрадном факультете.

www.mos.ru" target="_blank">Правительство Москвы

