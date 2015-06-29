В МУЗЕОНе появится первый в России памятник Маршаку

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

30 июня в парке искусств МУЗЕОН состоится открытие первого в России памятника Маршаку, а также художественные чтения, посвященные поэту.

В МУЗЕОНЕ установят миниатюрную (чуть больше 60 сантиметров) копию памятника, который появится в Воронеже в этом году.

С отрывками произведений Самуила Яковлевича выступят Леонид Якубович, Тигран Кеосаян, Владимир Познер, Николай Сванидзе, Михаил Полицеймако и другие. Будет также присутствовать внук поэта Александр.

Мероприятие состоится в рамках Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show. С инициативой открытия памятника выступил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев – именно в Воронеже Маршак родился и провел свое детство и юность.