30 июля 2015, 18:17

Город

Москвичей приглашают на бесплатный квест "Такие разные Воробьевы горы"

Фото: mosartagency.com

1 августа в Москве пройдет бесплатный квест "Такие разные Воробьевы горы".

Маршрут начинается от станции метро "Воробьевы горы" и включает разнообразные уголки этой парковой зоны. Пешеходный квест проходит по парку, однако вместе с тем охватывает и целый ряд исторических и архитектурных достопримечательностей.

Среди точек маршрута заявлены такие места, как уникальная станция метро на двухуровневом мосту через Москва-реку и место первоначальной закладки Храма Христа Спасителя, заброшенный эскалатор и не закрывавшаяся в советское время Троицкая церковь, вольеры с животными и главное здание МГУ. Об этом сообщается на сайте Московского агентства по развитию территорий средствами культуры "МосАРТ".

Для участия необходимо зарегистрироваться и указать код: moscow24

Главное

