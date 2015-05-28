Детали памятника князю Владимиру перевезут на Воробьевы горы осенью

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Памятник князю Владимиру перевезут на Воробьевы горы по частям ранней осенью, сообщил M24.ru скульптор, автор эскиза памятника Салават Щербаков.

"Это долгий процесс, он будет происходить в начале осени. Мы уложимся в сроки и откроем памятник к 4 ноября", – рассказал Салават Щербаков.

Памятник будут перевозить по частям. "Сколько будет отдельных деталей и сколько потребуется транспорта мы еще не рассчитывали", – добавил скульптор.

Сейчас на будущем месте установки уже идут подготовительные работы.

Напомним, в столице уже готовится глиняная модель памятника, затем ему предстоит формовка и отливка. Параллельно идет производство гранитных деталей монумента и проектирование фундамента для установки.

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Памятник князю Владимиру планируют открыть на Воробьевых горах 4 ноября 2015 года. Его установка приурочена к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси.

Ранее, в качестве площадки для монумента рассматривали также Лубянскую площадь и площадь Киевского вокзала. В феврале 2015 года Мосгордума приняла постановление об установке памятника на Воробьевых горах.

После этого, вокруг памятника вспыхнула новая волна споров. Высота монумента составит 24 метра, и существовало опасение, что монумент закроет вид на главное здание МГУ. Однако ландшафтная экспертиза показала, что наложения силуэта памятника на высотку не произойдет.

Кроме того, жители Гагаринского района были обеспокоены возможностью оползней на склонах после установки монумента.

Напомним также, что на днях представители молодежного движения "Георгиевцы" передали в Мосгордуму петицию в поддержку установки памятника. За появление монумента на Воробьевых горах подписались более 50 тысяч москвичей.