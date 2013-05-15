Фестиваль активной жизни "Делай как мы!" пройдет на Воробьевых горах

Фото: М24

Второй московский фестиваль активной жизни "Делай как мы!" состоится 2 июня на Воробьевых горах. Особое внимание организаторы уделят спортивным мероприятиям, так как главной целью акции является пропаганда здорового образа жизни. Посетители смогут прокатиться на велосипедах, поиграть в напольные шахматы, записаться в школу бега и почувствовать себя спортивными гимнастами.

К участию в проекте привлечены лучшие фитнес-клубы Москвы, мастерские детского творчества и спортивные коммьюнти. В программе примут участие звезды кино, спорта и популярные телеведущие, сообщили организаторы.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00 на площади Парадов во Дворце Пионеров, который выступает организатором мероприятия. Различные мастер-классы, танцевальные уроки и конкурсы начнутся раньше – в 10.00. Также запланированы семейные соревнования, победители которых получат карту на посещение столичного фитнес-клуба.

По предварительным подсчетам, в празднике примут участие более 2 тысяч ребят. В этот день посетителей мероприятия ждут подарки и сувениры.