Арт-битва снеговиков пройдет на Воробьевых горах

Фото: M24.ru

Четвертая арт-битва снеговиков пройдет 24 января на площади Парадов Дворца детского и юношеского творчества на Воробьевых горах. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Согласно правилам, в основе снежной конструкции должны быть три шара, все остальные детали – на усмотрение авторов. Снеговики могут быть разных цветов и размеров. В качестве украшений разрешено использовать аксессуары, одежду или краски.

Лучших снеговиков выберут в номинациях "Снеговик Классик", "Снеговик original", "Детский Снеговик", SNOWSHOW, "Снежный возраст", "Хорошая SNOWость", Snow power, "Снеговик International".

Для самых креативных авторов предусмотрена отдельная номинация.

Также в программе арт-битвы – чаепитие на свежем воздухе, танцы под энергичные ритмы, катание на горке, увлекательные мастер-классы от партнеров и другие развлечения.

"Второй этап конкурса пройдет в интернете на официальной странице "битвы" в Facebook и "Вконтакте". После мероприятия там будут опубликованы фотографии всех снеговиков. Здесь победителя определят по количеству лайков под фото", - сообщили организаторы.

Победителей определит специальное жюри.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться.