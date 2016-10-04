Маршруты с "парящими" ступенями появятся на Воробьевых горах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Спортивный кластер на Воробьевых горах реконструируют. После обновления там появятся прогулочные маршруты с "парящими" ступенями, универсальная стартовая площадка, школа скаутов, скалодром и бассейн, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Кроме того, планируется создать несколько спортивных школ, трассы скоростного спуска на коньках и бесполозных санях, контактного зоопарка и Центра ЗОЖ.

Также в кластере откроется круглогодичный центр спорта и активного отдыха. Зимой москвичи смогут покататься на лыжах, коньках и сноубордах, а летом – заняться плаванием и бегом, потренироваться в веревочном парке или устроить воркаут.

В настоящее время на месте кластера находятся Большой лыжный трамплин и канатно-кресельная дорога.