Райдер Войтек Павлюсяк: "В сноубординге нет границ"

Войтек Павлюсяк. Фото: M24.ru

О джиббинге и сноубординге, их преимуществе над прыжками на лыжах с трамплина и возможностях российских спортсменов спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов пообщался с польским райдером Войтеком Павлюсяком.

Джиббинг Так называются акробатика, прыжки и скольжение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры

- Войтек, почему ты решил заниматься джиббингом?

- У нас в Польше не так много снега, поэтому очень сложно выбирать такие дисциплины, как хафпайп или слоупстайл. Я выбрал джиббинг, потому что он прекрасную возможность кататься в городе и самому выбирать фигуры.

- Раньше ты занимался прыжками на лыжах с трамплина. Почему охладел к этому виду спорта?

- Когда я начал заниматься прыжками с трамплина, то сразу обратил внимание - там небольшой выбор дисциплин и от тебя слишком мало зависит. Сноубординг в этом плане интереснее - тут можно креативить, выбирать места для катания и подходящее время. Кроме того, он гораздо проще для понимания. А самое главное - в сноубординге нет никаких границ, которые способны остановить тебя.

Войтек Павлюсяк: "Российские райдеры - это мировой уровень"

- У джиббинга есть шанс войти в программу Олимпийских игр вслед за слоупстайлом?

- Сложно сказать. На Олимпиаде уже есть две смежные дисциплины - хафпайп и слоупстайл. Но если вдруг Международный олимпийский комитет примет решение о включении джиббинга в программу Игр, то я буду участвовать.

- Можно ли назвать джиббинг и вообще сноубординг развитым видом спорта в России?

- В российском сноубординге есть люди, которые очень здорово катаются, например Денис Леонтьев. Вообще ребята показывают уровень катания выше среднего, поэтому им нужно практиковать больше, и тогда они встанут в один ряд с лучшими зарубежными сноубордистами.

- Назови свое хобби в реальной жизни помимо джиббинга. Чем больше всего любишь заниматься на досуге?

- Летом мое основное хобби - мотофристайлинг. У меня есть байк, в Польше, кстати, разрешено кататься где угодно - на трамплинах и даже между деревьями в лесных массивах. Это очень здорово помогает расслабиться и испытать единение с природой и мотоциклом. Запах бензина и рев мотора вызывают во мне чувства, которые трудно объяснить словами. Это надо почувствовать.

- Какие цели ты ставишь перед собой на ближайшее будущее? Какой титул хотел бы завоевать?

- Я на самом деле считаю, что сноубординг - это не только соревнования и каждый раз напоминаю об этом, когда заходит речь о титулах. Моя главная цель - способствовать дальнейшему продвижению и развитию этого вида спорта как в Польше, так и во всем мире. Сноубординг - это не только прыжки и трюки, это настоящий образ жизни. По сути, ты не только встаешь на доску, но и раздвигаешь границы своей собственной свободы, ездишь по миру и знакомишься с друзьями.

- Многие сноубордисты предпочитают одежду ярких тонов, а ты выступаешь практически в камуфляже. С чем это связано?

- Это выбор каждого. Мне просто не слишком нравятся флуоресцентные яркие куртки немыслимой расцветки. Ну какой смысл вставать на доску в оранжевых штанах? Это не поможет кататься лучше.

Василий Макагонов