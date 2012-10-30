Прокуратура не дала "Внуково" заключить сделку на 2 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская межрегиональная транспортная прокуратура не позволила аэропорту "Внуково" заключить незаконную сделку более чем на 2 миллиарда рублей по реконструкции перрона. При изучении проекта договора выяснилось, что его условия противоречат закону "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", информирует пресс-служба генеральной прокуратуры России.

В октябре надзорное ведомство установило, что между федеральным государственным предприятием "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", выступающим в роли заемщика, и ОАО "Аэропорт Внуково" - займодателем, велись переговоры о заключении договора целевого займа в размере более двух миллиардов рублей.

Эти деньги государственная организация планировала потратить на реконструкцию перрона аэропорта.

Как уточняется в материале, финансирование работ по реконструкции объектов федерального имущества за счет собственных средств предприятия, привлекаемых под проценты, не соответствует требованиям закона, сама сделка не согласована с Федеральным агентством воздушного транспорта.

В связи с этим и.о. генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" объявлено предостережение. В случае повторения подобных действий, связанных с нарушением законодательства, он будет привлечен к ответственности, добавили в ведомстве.