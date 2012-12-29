Глава МЧС призвал оказать помощь родственникам пострадавших

Из восьми пострадавших при аварии на Киевском шоссе четверо погибло

Глава МЧС России Владимир Пучков попросил в кратчайшие сроки организовать работу всех авиарейсов из Москвы, а также специальные службы оказать помощь и поддержку родственникам пострадавших и погибших.

"Произошла авиационная катастрофа, к сожалению, погибли люди, - сказал пучков. – Все данные по пострадавшим и погибшим размешены на сайте МЧС России. Я прошу соответствующие службы связаться с близкими и родными пострадавших и погибших людей и оказать им необходимую помощь".

Пучков добавил, что просит в кратчайшие сроки сроки организовать движение всех воздушных судов в Москве во всех аэропортах с учетом тех 18-и, которые задержаны во аэропорте «Внуково». Кроме того, нужно четко информировать пассажиров и организовать питание и медпомощь людям в аэропортах.

Напомним, самолет Ту-204 потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково, сообщает телеканал "Москва 24". По информации МЧС, погибли четыре человека, еще четыре пострадали.