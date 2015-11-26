В ТиНАО ограбили коттедж гендиректора Внуково

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестные ограбили коттедж генерального директора международного аэропорта Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступники проникли в дом, расположенный на территории коттеджного поселка Рависан, похитили шубу из меха норки, 14 наручных часов, ювелирные изделия и охотничье ружье.

По словам потерпевшего, сумма ущерба составляет три миллиона рублей. Розыск похитителей продолжается.

Напомним, днем ранее на территории ТиНАО неизвестные обворовали дом сына бывшего помощника президента России Сергея Ястржембского.

Злоумышленники украли личное имущество на общую сумму свыше одного миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".