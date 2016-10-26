Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2016, 12:35

Транспорт

Двигатель самолета вспыхнул перед взлетом в аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двигатель самолета рейса Москва – Ереван загорелся в аэропорту Внуково. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел на перроне на стоянке воздушного судна рейса UT 879 компании UTair. При запуске двигателя Boeing-737 загорелся оставшийся с предыдущего рейса керосин.

Возгорание оперативно потушила внутренняя противопожарная система двигателя. Пассажиров рейса Москва – Ереван эвакуировали из самолета, а воздушное судно решили заменить. В результате инцидента никто не пострадал.

Внуково аэропорты пожары возгорания чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика