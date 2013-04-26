"Аэрофлот" перенесет часть рейсов из Шереметьево во Внуково

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Аэрофлот" намерена перенести часть рейсов из аэропорта Шереметьево во Внуково. Такое решение было принято на заседании совета директоров "Аэрофлота", посвященном реализации стратегии группы до 2025 года.

Часть рейсов с прямым пассажиропотоком перенесутся во Внуково с зимнего сезона 2013/2014. В первую очередь изменения затронут рейсы по курортным направлениям, пишет "Коммерсант".

В настоящее время с Внуково работает дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия".

Отметим, что в минувшем году "Аэрофлот" без учета дочерних авиакомпаний обслужил 17,7 миллиона пассажиров, а Шереметьево - 26,1 миллиона человек.

В последнее время между "Аэрофлотом" и Шереметьево не раз возникали разногласия из-за неудовлетворенности первого пропускной способностью аэропорта. В результате "Аэрофлоту" был полностью передан южный терминальный комплекс Шереметьево, кроме того, был заключен договор о стратегическом партнерстве.

