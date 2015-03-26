Завершено расследование дела 6 обвиняемых по делу об авиакатастрофе во Внукове

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Завершено следствие в отношении шести фигурантов уголовного дела об авиакатастрофе в аэропорту Внуково, которая произошла в октябре прошлого года. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Обвинения в нарушении правил полета предъявлены руководителю полетов Роману Дунаеву, диспетчеру-инструктору Александру Круглову, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру руления Надежде Архиповой, руководителю смены отдела эксплуатации аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко.

"В настоящее время все 6 обвиняемых и 11 их защитников знакомятся с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - заявил Маркин.

"До окончания предварительного следствия обвиняемый Мартыненко и его защитники обратились к следствию с ходатайством о заключении досудебного соглашения с правосудием, однако им было отказано в заключении сделки ввиду отсутствия предусмотренных законом оснований", - отметил представитель СКР.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении сменного директора аэропорта Внуково Сергея Косика, директора филиала московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимира Ужакова и его заместителя Александра Повалия.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Согласно выводам экспертов, водитель был пьян. Он потерял ориентацию и случайно преградил путь взлетающему самолету. В свою очередь, связь с водителем потерял начальник смены, в чьи обязанности входит контроль за работой снегоуборщиков.

При этом взлетом руководила девушка, которая даже не подозревала, что обе взлетные полосы аэропорта заняты спецтехникой. Правда, в ходе расследования выяснилось, что маневры снегоуборочной машины она видеть не могла, поскольку они происходили в так называемой "слепой зоне".

Следствие также пришло к выводу, что начальник аэродромной службы, отвечающий за работу техники в аэропорту, был пьян.