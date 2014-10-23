Причиной ЧП во Внукове могла стать неисправность диспетчерского оборудования

Авария во Внукове могла произойти из-за ненастроенного оборудования

Авикатастрофа во Внукове могла произойти из-за неисправности оборудования, которое давало некорректные показания, считают диспетчеры.

Недавно в аэропорту поставили новую современную диспетчерскую вышку. Диспетчеры отмечают плюсы нового оборудования, но говорят, что работа системы не до конца отлажена. По словам председателя Союза авиадиспетчеров Андрея Булина, сейчас работа техники не соответствует ожиданиям.

"Диспетчерская вышка Внукова введена в эксплуатацию достаточно недавно. Оборудование не то что не отлажено, а живет само по себе. Индикатор обзора взлетного поля - это нерабочий инструмент. Диспетчер уже привык, что индикатор врет, поэтому и отношение было соответствующим", - сообщил Булин телеканалу "Москва 24".

Напомним, следователи уже допросили четверых задержанных по делу об авиакатастрофе самолета Falcon. Все они подозреваются в несоблюдении требований безопасности полетов, которое привело к крушению самолета.

Речь идет о ведущем инженере аэродромной службы Владимире Леденеве, руководителе полетов Романе Дунаеве, диспетчере Александре Круглове и диспетчере-стажере Светлане Кривсун. В день трагедии Леденев руководил снегоуборочными работами на территории аэропорта, а остальные задержанные - воздушным движением.

Кроме того, ранее Басманный суд Москвы до 21 декабря арестовал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, подозреваемого в причастности к крушению. Судья заявила, что он "обоснованно подозревается по делу".

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее сообщалось, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание алкоголя в его крови достигало 0,6 промилле). Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

Отметим, что гендиректор аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку в связи с крушением самолета. Одновременно с этим от работы отстранены сменный директор аэропорта, начальник подразделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель смены.