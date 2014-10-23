Следователи допросили задержанных по делу об авиакатастрофе во Внукове

Подрозреваемого по делу о крушении Falcon 50 доставили в Басманный суд

Следователи допросили четверых задержанных по делу об авиакатастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково. Все они подозреваются в несоблюдении требований безопасности полетов, которое привело к крушению самолета, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет о ведущем инженере аэродромной службы Владимире Леденеве, руководителе полетов Романе Дунаеве, диспетчере Александре Круглове и диспетчере-стажере Светлане Кривсун. В день трагедии Леденев руководил снегоуборочными работами на территории аэропорта, а остальные задержанные - воздушным движением.

У задержанных взяты анализы на содержание алкоголя в крови.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения (содержание алкоголя в его крови достигало 0,6 промилле). Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек". Подозреваемыми по этому делу проходят как водитель снегоуборочной машины, так и четыре задержанных сегодня работника диспетчерских и инженерных служб.

Отметим, что гендиректор аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку в связи с крушением самолета. Одновременно с этим от работы отстранены сменный директор аэропорта, начальник подразделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель смены.