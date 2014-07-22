Пассажиры Внуково смогут наблюдать за выгрузкой багажа в зале ожидания

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С 22 июля пассажиры Внуково могут воочию наблюдать за выгрузкой багажа на мониторах в зале ожидания. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Работы, проведенные аэропортом "Внуково" в рамках проекта, делают процедуру выдачи багажа абсолютно прозрачной, и это только первый шаг в этом направлении, так как, на мой взгляд, у проекта есть большие перспективы функционального развития", - заявил IT-директор аэропорта Внуково Алексей Гуревич.

Как рассказал Гуревич, подобную услугу не предоставляет ни один другой аэропорт в России. По его словам, данное новшество призвано повысить безопасность и качество обслуживания пассажиров.