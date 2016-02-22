Во Внукове аварийно сел Boeing из-за неполадок на борту

Во Внуково аварийно садится Boeing из-за разгерметизации салона

Во Внукове аварийно сел самолет авиакомпании "Utair", следовавший рейсом Москва - Когалым, сообщает телеканал "Москва 24".

"Боинг 737 вылетел около 10:00 из Внукова в Когалым, при наборе высоты на границе Московской и Владимирской областей у него возникли неполадки. Пилоты самолета приняли решение вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона, которая произошла на высоте 10 тысяч метров.

Лайнер примерно час вырабатывал топливо и затем благополучно приземлился. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета на Ярославском шоссе в Подмосковье.

Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова, организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", а также статьей "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".