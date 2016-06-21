Обвиняемые по делу о крушении самолета Falcon предстанут перед судом

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Фигуранты уголовного дела о катастрофе французского самолета Falcon 50 в аэропорту Внуково предстанут перед судом, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц, предъявлено руководителю полетов Роману Дунаеву и диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой.

Также обвиняемыми по делу проходят водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и ведущий инженер – руководитель смены отдела эксплуатации Владимир Леденев.

Следствие отмечает, что Дунаев, Архипова и Круглов ненадлежаще исполняли свои обязанности, нарушили авиационные правила и не сообщили пилотам о возникшей на их пути опасности. "Диспетчеры имели возможность предотвратить столкновение самолета со спецмашиной, но не предприняли к этому необходимых действий", – сообщают в пресс-службе СК.

СК завершил дело о крушении самолета Falcon во Внукове

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября 2014 года в столичном аэропорту Внуково. Погибли трое членов экипажа и пассажир – глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Сумма ущерба составила 800 миллионов рублей.

Причиной крушения авиалайнера стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной. Водитель Мартыненко выехал на взлетно-посадочную полосу, нарушив правила.