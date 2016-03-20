Форма поиска по сайту

20 марта 2016, 23:36

Пассажирский "Боинг 737-800" успешно приземлился во Внуково

Фото:m24.ru/Александр Авилов

Пассажирский "Боинг 737-800", следовавший рейсом "Москва-Сургут" и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился во Внуково. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

На его борту находилось 112 пассажиров, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что "Боинг 737-800" вылетел из Москвы в Сургут, но затем командир решил вернуться в столичный аэропорт. По словам собеседника агентства, "командир экипажа принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета (столичного Внуково)".

