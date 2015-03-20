Еще один фигурант появился в деле о крушении самолета во Внукове

Фото: M24.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД) Александра Повалия. Об этом сообщается на сайте центра.

Уголовное дело возбуждено в рамках расследования причин крушения самолета Falcon во Внукове, по статье 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по той же статье в отношении директора МЦ АУВД (Московский авиаузел) Владимира Ужакова.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября прошлого года в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека – три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

На днях фигуранту дела диспетчеру Александру Круглову предъявили обвинение в окончательной редакции.

Круглова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. До 22 апреля он будет находиться под домашним арестом.

Фигурант дела о крушении самолета Falcon во Внукове поможет следствию

Аналогичные обвинения были предъявлены другим фигурантам дела о крушении самолета – водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.