Прививку от гриппа теперь можно сделать в аэропорту Внуково

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россияне смогут сделать прививку от гриппа в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Пройти вакцинацию можно в медпункте аэропорта. Для этого при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования. Медпункт расположен на втором этаже в зале вылетов терминала А, рядом с пунктом питания Air Буфет.

В Шереметьеве при необходимости также могут открыть пункт вакцинации от гриппа. Как заявили m24.ru в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту готовы предоставить такую возможность медицинским организациям.

Однако четких планов по проведению прививок пока нет, отметили в Шереметьеве. В Домодедове заявили, что также могут рассмотреть открытие пункта вакцинации, если такое предложение поступит от госорганов.

"Компания всегда поддерживает подобные инициативы со стороны органов государственного управления и оказывает содействие для их реализации. На данный момент предложений от органов Роспотребнадзора и Минздрава по открытию пункта вакцинации в адрес аэропорта Домодедово не поступало", – добавили в Домодедове.

По словам представителя пресс-службы, в настоящее время прививки против гриппа уже проводятся для всех желающих сотрудников аэропорта.