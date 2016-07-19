Фото: m24.ru/Александр Авилов
Столичный аэропорт Внуково заработал в штатном режиме после экстренной посадки пассажирского Boeing, сообщает РИА Новости.
Утром 19 июля в аэропорту Внуково экстренно приземлился Boeing авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Краснодар – Москва. На борту судна находились 54 человека.
По предварительны данным, инцидент произошел из-за срабатывания датчика снижения уровня масла. В результате происшествия никто не пострадал.
27 июня вылетевший в Мурманск пассажирский самолет, у которого отказал правый двигатель, благополучно вернулся в аэропорт Домодедово.
Командир самолета авиакомпании "Ямал" сообщил об отказе правового двигателя и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Лайнер вырабатывал топливо, кружа над Москвой. На его борту находилось порядка 50 пассажиров и три члена экипажа. Причиной отказа правого двигателя самолета стало попадание птицы.