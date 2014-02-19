Форма поиска по сайту

19 февраля 2014, 22:56

Транспорт

Приватизация Внукова и Шереметьева займет до пяти лет - Росимущество

Фото: ИТАР-ТАСС

Приватизация московских аэропортов Внуково и Шереметьево состоится в течение трех-пяти лет, после того как будут подписаны концессионные соглашения с операторами этих портов, заявила в среду глава Росимущества Ольга Дергунова.

Это количество лет необходимо для эффективной работы концессионного соглашения, передает слова Дергуновой агентство "Прайм".

Как, в свою очередь, начальник управления приватизации крупнейших организаций Росимущества Виталий Сергейчук сообщил, что продажа Внукова и Шереметьева запланирована до конца 2016 года, но при этом увязывается с реализацией указа президента России по развитию Московского авиаузла.

Консолидация активов каждого из аэропортов должна привести к созданию в конце 2014 - начале 2015 года единой компании на базе каждого из аэропортов, отметил Сергейчук.

Как сообщалось ранее, частные совладельцы Внукова и Шереметьева уже начали консолидацию. В Шереметьеве их скупает фонд Аркадия Ротенберга и Александра Пономаренко, а во Внукове компания Morimoto консолидирует "Внуково-инвест". На рынке владельцами Morimoto считают предпринимателей Льва Кветного и Виталия Ванцева.

Внуково Шереметьево аэропорты приватизация сроки авиа и аэропорты

