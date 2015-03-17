В деле о крушении самолета во Внукове появился новый фигурант

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В деле о крушении самолета Falcon во Внукове появился новый фигурант. Им стал директор филиала Московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимир Ужаков, сообщает Агентство "Москва".

"Ужакова уведомили, что в отношении него возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство, но мера пресечения не избиралась, он работает и выполняет свои должностные обязанности", – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября прошлого года в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека – три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Всего по делу о крушении самолета проходят пять человек. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения были предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов Роману Дунаеву и ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева.

В конце февраля 2015 года техническая комиссия, занимающаяся расследованием причин авиакатастрофы во Внукове, огласила предварительные итоги деятельности. Согласно выводам экспертов, виновником произошедшего является водитель снегоуборочной машины.

Специалисты пришли к выводу, что мужчина был сильно пьян. Он потерял ориентацию и случайно преградил путь взлетающему самолету. В свою очередь, связь с водителем потерял начальник смены, в чьи обязанности входит контроль за работой снегоуборщиков.

При этом взлетом руководила девушка, которая даже не подозревала, что обе взлетные полосы аэропорта заняты спецтехникой. Правда, в ходе расследования выяснилось, что маневры снегоуборочной машины она видеть не могла, поскольку они происходили в так называемой "слепой зоне".

Следствие также пришло к выводу, что начальник аэродромной службы, отвечающий за работу техники в аэропорту, также был пьян.