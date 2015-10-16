Во Внукове провели дезинфекцию лайнера, где летел пассажир с лихорадкой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В аэропорту Внуково провели санитарную обработку самолета Turkish Airlines, в котором летел пассажир с инфекционным заболеванием. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Лайнер A321 компании Turkish Airlines прибыл во Внуково из Стамбула (рейс 413). На борту находился гражданин России, проходивший лечение от инфекционного заболевания и допущенный медиками аэропорта Стамбула к полету.

После посадки к воздушному судну подъехали машины "скорой помощи" и службы санитарно-карантинного пункта аэропорта. "Врачи оценили состояние больного как удовлетворительное. Больной в терминал не выходил, сразу был отправлен на карете "скорой помощи" в городскую клиническую больницу № 1", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Специалисты провели профилактическую дезинфекцию салонов и интерьерного оборудования воздушного судна специальным средством.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экипаж лайнера Turkish Airlines доложил диспетчеру о симптомах острого инфекционного заболевания у одного из пассажиров. По данным СМИ, медики после осмотра поставили ему предварительный диагноз "лихорадка неясной этиологии".

Напомним, что в середине сентября самолет авиакомпании "Трансаэро" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за подозрения на сердечный приступ у одного из пассажиров.

Самолет следовал из московского аэропорта Домодедово во Владивосток. Во время полета одному из пассажиров стало плохо, у мужчины было подозрение на сердечный приступ. Лайнер произвел посадку, и пассажира госпитализировали в больницу Екатеринбурга.