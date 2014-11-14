Оборудование Falcon во время катастрофы во Внукове работало исправно – МАК

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Международный авиационный комитет по итогам полевых работ во Внукове заявил, что оборудование упавшего Falcon работало исправно, передает пресс-служба МАК.

Кроме того, в порядке были световые устройства снегоуборочной машины и взлетно-посадочной полосы, а также радиолокатор обзора летного поля.

В настоящее время продолжается анализ информации средств контроля, оценка летной и технической документации. Кроме того, исследуется работы ОВД и аэродромных служб в момент аварии.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.