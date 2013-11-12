Форма поиска по сайту

12 ноября 2013, 21:13

Транспорт

В аэропорту Внуково открыли вторую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Внуково появилась универсальная взлетно-посадочная полоса

В столичном аэропорту Внуково открыли после реконструкции вторую взлетно-посадочную полосу, оборудованную новейшим радиотехническим, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Вся техника соответствует высшей - третьей международной категории, сообщает телеканал "Москва 24".

Длина полосы в 3,5 километра позволит принимать самые крупные из существующих воздушных судов, включая Airbus А380, и значительно увеличит пропускную способность аэродрома - до 30 миллионов человек в год.

Обновленную взлетную полосу осмотрел Дмитрий Медведев. Ему доложили о проведенных работах.

Глава министерства транспорта Максим Соколов рассказал, что теперь самолеты из Внуково смогут летать на максимальную дальность, в том числе в Латинскую Америку и Австралию.

