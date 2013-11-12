В аэропорту Внуково открыли вторую взлетно-посадочную полосу

В столичном аэропорту Внуково открыли после реконструкции вторую взлетно-посадочную полосу, оборудованную новейшим радиотехническим, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.
Вся техника соответствует высшей - третьей международной категории, сообщает телеканал "Москва 24".
Длина полосы в 3,5 километра позволит принимать самые крупные из существующих воздушных судов, включая Airbus А380, и значительно увеличит пропускную способность аэродрома - до 30 миллионов человек в год.
Обновленную взлетную полосу осмотрел Дмитрий Медведев. Ему доложили о проведенных работах.
Глава министерства транспорта Максим Соколов рассказал, что теперь самолеты из Внуково смогут летать на максимальную дальность, в том числе в Латинскую Америку и Австралию.