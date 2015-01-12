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Авиа и аэропорты

12 января 2015, 10:24

В аэропортах снизилось число задержанных из-за непогоды рейсов

Внуково Домодедово Шереметьево аэропорты задержки рейсов авиа и аэропорты

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Количество рейсов авиаузла Москвы, вылет которых задержан из-за метели, снизилось, сообщается на онлайн-табло аэропортов.

Во Внукове статус "задержан" имеют пять рейсов и один – с отложенной регистрацией, в Домодедове – 12, а в Шереметьеве – 15 задержаны и 64 "ожидаются" (у первого статуса время отправления, в отличие от второго, пока неизвестно).

Напомним, 11 января в Москве прошла метель, из-за которой были задержаны более 100 авиарейсов. Задержки при посадке были связаны с тем, что взлетно-посадочные полосы непрерывно чистили от снега, и лайнеры могли отправить на второй круг.

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Также самолеты проходили противогололедную обработку.

В связи со сложными метеоусловиями Сергей Собянин поручил коммунальным службам столицы работать в круглосуточном режиме.

"В ближайшие дни ожидаются интенсивные снегопады, прошу работать в круглосуточном режиме", - сообщил мэр Москвы. Контролировать работы будет заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Добавим, что 12 января в столице пройдет мокрый снег, местами возможна метель.

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