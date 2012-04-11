Суд предписал закрыть свалку в районе "Внуково"

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Суд постановил закрыть свалку в районе аэропорта «Внуково», так как она негативно сказывается на безопасности полетов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Солнцевский районный суд города Москвы рассмотрел иск Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте к ООО "ТехноЭкоПром" о незамедлительном пресечении деятельности свалки, размещенной в районе столичного аэропорта "Внуково", - заявили в Генеральной прокуратуре.

При проверке было установлено, что мусорный полигон находится всего лишь в километре от контрольной точки аэропорта. В районе свалки ежедневно скапливаются стаи птиц, которые летают над территорией воздушной гавани, тем самым создавая опасность для самолетов.

Правила использования воздушного пространства не позволяют складировать отходы в непосредственной близости от полос воздушных потоков.

Напомним, что ранее межрайонная природоохранная прокуратура Московской области добилась привлечения к административной ответственности и прекращения отгрузки мусора на свалку около аэропорта "Шереметьево".