08 сентября 2012, 16:02

Транспорт

"Шереметьево" и "Внуково" могут объединиться к середине 2013 г.

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" могут завершить объединение в первой половине 2013 года. Об этом рассказал гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко в рамках делового саммита АТЭС во Владивостоке.

Как сообщил Василенко, по плану объединение с "Внуково" закончится в первом-втором квартале 2013 года. "Все остальное будет под контролем собственника – правительства РФ. Могут возникнуть какие-то корректировки", – отметил гендиректор "Шереметьево" на брифинге в рамках саммита.

По словам главы аэропорта, в настоящее время над проектом работают консультанты. Процедура будет завершена после проведения оценки активов, сообщает РИА Новости.

Аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" входят в состав Московского авиационного узла. На совещании у премьер-министра России в марте 2011 года было принято решение объединить эти аэропорты в единый комплекс и модернизировать их. Предполагается, что государство и правительство Москвы – их основные собственники – вложат в модернизацию несколько десятков миллиардов рублей, а получившийся авиакомплекс можно будет затем приватизировать по рыночной цене.

Внуково Шереметьево АТЭС Михаил Василенко авиа и аэропорты

