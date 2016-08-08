Пассажирам аэропорта Внуково начали выдавать бесплатные детские коляски

Фото: m24.ru

В аэропорту Внуково трансферным пассажирам стали бесплатно выдавать детские коляски, передает Агентство "Москва".

С понедельника пассажиры, сдавшие коляску в багаж в точке отправления и получающие ее по месту прибытия, смогут воспользоваться бесплатной "прокатной" коляской на время нахождения в трансферном зале терминала А.

Для этого гражданам нужно подойти к стойке, которая расположена в зале. Коляски выдаются пассажирам с детьми младше пяти лет.

Пока это новшество является "ноу-хау" для России. В других аэропортах, в том числе в Шереметьеве и Домодедове, такая услуга еще не введена.