Следователи установили личность замерзшего в самолете безбилетника

Установлено имя мужчины, чей труп нашли в шасси самолета

Следователям удалось установить личность мужчины, чье тело было обнаружено в шасси самолета, прилетевшего во Внуково из Италии.

Погибшим оказался гражданин Грузии – "в ходе осмотра тела был обнаружен пластиковый загранпаспорт на имя гражданина Грузии Георгия Абуладзе 1991 года рождения, мужчина был одет в майку и шорты, при себе также имел перочинный нож", - сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, смерть наступила более 4 суток назад в результате переохлаждения. При этом следователи не исключают, что этот полет для тела безбилетника был далеко не первым.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, самолет с погибшим безбилетником принадлежит I fly - российской чартерной авиакомпании, базирующейся в Москве. Лайнер прибыл во Внуково из Римини. Пока непонятно, где погибший сумел попасть на самолет, так как I fly летает в российские города и за рубеж – в Италию, Турцию, Таиланд, Египет и Испанию.