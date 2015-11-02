Во Внукове ограничили выход из зоны вылета терминала "А"

Фото: m24.ru

В аэропорту Внуково решили ограничить выход на эстакаду, ведущую на 2 этаж терминала "А", чтобы упорядочить поток улетающих и прилетающих пассажиров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Эстакада, ведущая на 2 этаж терминала А, не предусмотрена для стоянки и парковки автомобилей, как и все эстакады и мосты по действующим ПДД", – сказали в пресс-службе.

Администрация аэропорта столкнулась с тем, что улетающие пассажиры не успевают на рейс, потому что стоят в пробках из-за тех, кто бросает свои автомобили на эстакаде, чтобы сэкономить деньги за парковку.

Кроме того, из-за припаркованных на эстакаде машин такси, "скорая помощь" и оперативные службы города не могут подъехать к зданию терминала в зоне вылета.

Аэропорт получает большое количество жалоб от пассажиров, что они иногда часами стоят в пробке на въезд на эстакаду.

Напомним, в августе выход из зоны вылета терминала" А" аэропорта Внуково закрыли из-за постоянных заторов.

Но таксисты и другие водители, встречающие пассажиров, устроили на эстакаде парковку. Чтобы не платить за стоянку, при предварительном заказе они стали сообщать пассажирам, что после прилета надо подняться на второй этаж и выйти на эстакаду в зоне вылета.