В ТиНАО построят 11 детских садов и 4 школы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Одиннадцать детских садов и четыре школы построят в ТиНАО в течение года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Прямую трансляцию мероприятия проводит m24.ru.

Кроме того, в ТиНАО появятся подстанция скорой помощи и четыре пожарных депо.

Напомним, тридцать школ и детских садов построили в ТиНАО с момента присоединения новых территорий к Москве в июле 2012 года. Больше половины из этих учреждений ввели в строй в прошлом году.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, за 3,5 года в ТиНАО возвели 8 школ более чем на шесть тысяч мест и 22 детских сада почти на четыре с половиной тысячи мест.

Как отметил Жидкин, девять детских садов и четыре школы в минувшем году были построены за счет привлечения средств инвесторов.

В этом году в столице планируется построить 8 школ и 24 детских сада.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, треть детских садов возведут в ТиНАО, пять учреждений построят в САО, по одному – в ЮАО и ЮВАО, остальные сады появятся в СВАО, ЮЗАО, ЗАО и ВАО. Всего предусмотрено появление почти 5,6 тысячи мест.

Помимо этого, возведут восемь школ и пять пристроек к ним. Школы будут рассчитаны более чем на семь тысяч мест.