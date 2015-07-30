Драма Есенина и два креста Талькова: какие тайны хранит Ваганьковское кладбище

"Звездный" некрополь: какие тайны хранит Ваганьковское кладбище

История столичных кладбищ насчитывает сотни тайн и легенд. Перезахоронения, при которых исчезали головы покойников, зашифрованные надписи на памятниках, скандинавские метки и пуленепробиваемые колпаки для надгробий...

Сетевое издание m24.ru запустило проект, в рамках которого вы узнаете об истории, легендах и современном состоянии столичных кладбищ. В первом материале мы рассказали о Новодевичьем кладбище, на очереди – не менее известное и легендарное Ваганьковское.

Официально история Ваганьковского кладбища началась почти 250 лет назад, когда в Москве разразилась эпидемия чумы. Императрица Екатерина II издала указ о том, что хоронить всех чумных будут за пределами города.

До начала XX века на Ваганьковском находили последний приют небогатые люди – крестьяне и мещане, а также мелкие чиновники и отставные военные. И только в начале прошлого века здесь стали появляться могилы людей, оставивших след в истории.

Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Булат Окуджава, Василий Аксенов, Леонид Филатов, Лев Яшин... Ваганьковское кладбище – настоящий "звездный" некрополь. Люди приходят сюда, как на экскурсию, – посмотреть памятники и вспомнить любимого артиста, поэта или спортсмена.

Здесь также много братских могил. Например, в дальнем углу кладбища похоронены жертвы массовой давки на Ходынском поле, происшедшей в мае 1896 года в дни коронации императора Николая II. Революционер Бауман, чьи похороны большевики превратили в грандиозную демонстрацию и использовали для подготовки восстания, тоже покоится на Ваганьковском кладбище, а рядом с ним – легендарный матрос Железняк.

Памятник без могилы

В отдалении от центральной аллеи кладбища покоится супруга театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, актриса Зинаида Райх и ее дети от брака с Сергеем Есениным Константин и Татьяна.

На памятнике также есть надпись "Всеволод Эмильевич Мейерхольд", хотя прах режиссера находится на кладбище московского крематория у Донского монастыря. Супруги погибли при трагических обстоятельствах – Мейерхольда расстреляли за "контрреволюционную деятельность", а Райх была убита неизвестными лицами вскоре после ареста мужа.

Памятник на могиле Райх был установлен внучкой Мейерхольда Марией Валентей в 1956 году, когда она еще не знала обстоятельств гибели деда. Подлинное место захоронения режиссера стало известно лишь в 1987 году.

"В этой могиле для меня все самое дорогое"

Через год после смерти Сергея Есенина на его могиле покончила с собой Галина Бениславская – подруга и литературный секретарь поэта. Она оставила записку: "Самоубилась здесь, хотя знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое".

Бениславская выстрелила себе в голову и целую ночь пролежала на могиле. Похоронили ее рядом с Есениным, на мемориальной доске – выдержка из письма Есенина. Ходят слухи, что после Бениславской на могиле Есенина покончили с собой еще несколько человек.

Вдохновение поэтов и слезы Влади

Вокруг похорон Владимира Высоцкого ходило много слухов. Якобы его планировали похоронить в дальнем углу, но директор – большой поклонник творчества артиста – выделил место прямо у входа. Также говорили, что до Высоцкого на этом месте был похоронен другой человек, останки которого незадолго до смерти барда перевезли в Сибирь, на малую родину.

Чтобы проводить Высоцкого в последний путь, на кладбище собралось столько людей, что многим пришлось забираться на ограды и деревья. Есть мнение, что памятник дарует вдохновение поэтам и музыкантам.



На памятнике Высоцкий изображен в полный рост, стянутый полотном, что навевает мысли о его непростых отношениях с цензурой. Над головой – гитара, напоминающая нимб, за которой "прячутся" головы коней. Образы этих животных были использованы неслучайно: лейтмотивом памятника стала трагическая и надрывная песня Высоцкого "Кони привередливые".

Супруге Высоцкого Марине Влади памятник не понравился до такой степени, что, увидев его, она расплакалась. "Наглая позолоченная статуя, символ социалистического реализма", – это был ее отзыв.

Два креста Талькова

За несколько лет до смерти поэт и композитор Игорь Тальков, гуляя в парке "Коломенское", нашел крест, упавший с одного из куполов церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. Музыкант решил забрать крест домой, чтобы потом вернуть его в церковь, когда ее начнут реставрировать. Сделать это он так и не успел.

Сейчас на могиле Талькова установлен большой бронзовый крест, выполненный в старославянском стиле. На памятнике выгравирована строчка из его песни: "И поверженный в бою, я воскесну и спою".

Рассказывают, что одна фанатка решила захоронить себя рядом с любимым певцом. Вырыла рядом яму, придумала конструкцию, чтобы ее сразу накрыло землей… К счастью, девушку удалось спасти.

Веселый клоун с грустными глазами

Знаменитый клоун-мим умер в 37 лет от разрыва сердца. В Москве стояла июльская жара, все было в дыму от торфяных пожаров. Енгибарову стало плохо. Во время одного из приступов он попросил у матери принести ему холодного шампанского. Сердце клоуна не выдержало, и у он умер. Когда Енгибарова хоронили, в столице начался проливной дождь.

Памятник изображает артиста с зонтиком в руке. "Веселый клоун с грустными глазами под дырявым зонтом" – один из любимых образов Енгибарова на манеже.

Айсберг для Абдулова

Памятник актеру Александру Адбулову, скончавшемуся от рака легких в 2008 году, выполнен в стиле конструктивизма. Представляющий собой глыбу серо-белого гранита, над которой возвышается белый мраморный крест, памятник напоминает айсберг.

В глыбу вмонтирована плита с изображением Абдулова в роли Ланцелота из фильма "Убить дракона", а буквы имени актера сделаны в виде лестницы. Инициаторами возведения этого памятника стали жена Абдулова, его друзья и близкие.

Дети Норд-Оста

Рядом с колумбарием похоронены двое юных артистов мюзикла "Норд-Ост" – 13-летний Арсений Куриленко и 14-летняя Кристина Курбатова, ставшие жертвами террористического акта на Дубровке в 2002 году.

Их родители захотели, чтобы два гроба лежали рядом друг с другом. Над белыми памятниками трогательно склоняются ветви березы, будто охраняющие покой уснувших навсегда детей.

