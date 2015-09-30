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30 сентября 2015, 13:55

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Путин и Обама договорились об общем интересе в борьбе с ИГ

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Richard Drew/AP

Владимир Путин и Барак Обама договорились об общем интересе в борьбе с ИГ (экстремистская организация, чья деятельность запрещена в России), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя посольства США Уильяма Стивенса.

Представитель дипмисии при этом отметил, что "Президент Асад - неподходящий партнер для борьбы против террора и экстремизма в Сирии". Также на 70-й Генассамблее ООН Обама заявлял, что "США готовы работать с любой нацией, включая Россию и Иран, для разрешения конфликта".

Добавим, что Россия, вероятно, примет участие в операции против ИГ: Совет Федерации дал согласие на использование российских ВВС в Сирии. Об этом ранее просил сенаторов Владимир Путин.

Во время своего выступления на 70-й Генассамблее ООН Владимир Путин призвал создать широкую международную коалицию для борьбы с терроризмом.

"Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами, на основе международного права объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем – создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию", – сказал президент России.

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Он отметил, что подобная коалиция могла бы сплотить "самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеют зло и человеконенавистничество".

Исламское государство – террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Она образовалась как радикальное крыло "Аль-Каиды", но впоследствии превратилась в самостоятельную силу. Одной из целей "Исламского государства" является создание мусульманского халифата. Боевики захватили ряд иракских городов, где жестоко расправляются с инакомыслящими.

Одним из последних терактов ИГ произошел в Тунисе 26 июня на курорте Эль-Кантауи возле города Сус. Местный студент расстрелял в отеле Imperial 40 человек, в основном, туристов из Великобритании. Одной из убитых стала 54-летняя россиянка. В интернете постоянно появляются видеоролики, на которых террористы проводят массовые казни пленных. В "послужном списке" ИГ: казнь похищенных американских журналистов, расстрелы солдат правительственной армии Ирака и сочувствующих им.

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