Путин и Обама договорились об общем интересе в борьбе с ИГ

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Richard Drew/AP
Владимир Путин и Барак Обама договорились об общем интересе в борьбе с ИГ (экстремистская организация, чья деятельность запрещена в России), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя посольства США Уильяма Стивенса.
Представитель дипмисии при этом отметил, что "Президент Асад - неподходящий партнер для борьбы против террора и экстремизма в Сирии". Также на 70-й Генассамблее ООН Обама заявлял, что "США готовы работать с любой нацией, включая Россию и Иран, для разрешения конфликта".
Добавим, что Россия, вероятно, примет участие в операции против ИГ: Совет Федерации дал согласие на использование российских ВВС в Сирии. Об этом ранее просил сенаторов Владимир Путин.
Во время своего выступления на 70-й Генассамблее ООН Владимир Путин призвал создать широкую международную коалицию для борьбы с терроризмом.
"Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами, на основе международного права объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем – создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию", – сказал президент России.
Ссылки по теме
- Путин призвал создать широкую международную антитеррористическую коалицию
- Путин возглавит делегацию России на 70-й сессии Генассамблеи ООН
- Совет Федерации разрешил использовать российские войска за рубежом
Он отметил, что подобная коалиция могла бы сплотить "самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеют зло и человеконенавистничество".
Одним из последних терактов ИГ произошел в Тунисе 26 июня на курорте Эль-Кантауи возле города Сус. Местный студент расстрелял в отеле Imperial 40 человек, в основном, туристов из Великобритании. Одной из убитых стала 54-летняя россиянка. В интернете постоянно появляются видеоролики, на которых террористы проводят массовые казни пленных. В "послужном списке" ИГ: казнь похищенных американских журналистов, расстрелы солдат правительственной армии Ирака и сочувствующих им.