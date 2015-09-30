Путин и Обама договорились об общем интересе в борьбе с ИГ

Владимир Путин. Фото: ТАСС/Richard Drew/AP

Владимир Путин и Барак Обама договорились об общем интересе в борьбе с ИГ (экстремистская организация, чья деятельность запрещена в России), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя посольства США Уильяма Стивенса.

Представитель дипмисии при этом отметил, что "Президент Асад - неподходящий партнер для борьбы против террора и экстремизма в Сирии". Также на 70-й Генассамблее ООН Обама заявлял, что "США готовы работать с любой нацией, включая Россию и Иран, для разрешения конфликта".

Добавим, что Россия, вероятно, примет участие в операции против ИГ: Совет Федерации дал согласие на использование российских ВВС в Сирии. Об этом ранее просил сенаторов Владимир Путин.

Во время своего выступления на 70-й Генассамблее ООН Владимир Путин призвал создать широкую международную коалицию для борьбы с терроризмом.

"Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами, на основе международного права объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем – создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию", – сказал президент России.

Он отметил, что подобная коалиция могла бы сплотить "самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеют зло и человеконенавистничество".