Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца 2018 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

29 июня стало известно, что Россия продлит ответные санкции против западных стран. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, европейские партнеры продолжают неконструктивную линию. Речь идет о продлении экономических санкций против России.

ЕС и США ввели санкции против РФ в 2014 году, они затронули целые сектора российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в список попали Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.