Путин продлил продовольственное эмбарго до 2018 года

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент России подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 2018 года, введенного в ответ на санкции Запада. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, эмбарго будет продлен с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что продлить продуктовое эмбарго в отношении ряда западных стран до конца 2017 года предложил Дмитрий Медведев. Соответствующее постановление премьер-министр поручил подготовить правительству и представить на рассмотрение Владимиру Путину. Ранее эти меры продлевались на год.

По словам Медведева, те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, получат более длительный, дальний горизонт планирования инвестиций, о чем неоднократно просили аграрные компании.

С августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции.

В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.