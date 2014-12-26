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Политика

26 декабря 2014, 19:28

Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом из Москвы

Владимир Путин власть новогоднее обращение

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин обратится к россиянам с новогодним поздравлением из Москвы, сообщает Vesti.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

При этом на сегодняшний день остается тайной, на каком фоне президент обратится к россиянам с поздравлением. Это связано с тем, что Спасская башня, рядом с которой многие годы подряд записывалось новогоднее обращение главы государства, закрыта строительными лесами и будет находиться на реконструкции до весны.

Песков также рассказал, что длительный новогодних каникул у президента не будет. "Ситуация требует внимательного отношения и ежедневного контроля. Получить долгие выходные не удастся", - подчеркнул он. На продолжительные новогодние каникулы не стоит рассчитывать и кабинету министров.

Накануне в ходе итоговой встречи с кабмином Владимир Путин отметил, что длительных праздников члены правительства позволить себе не могут.

Напомним, что в прошлом году президент России вопреки многолетней традиции дважды обращался с новогодним поздравлением к жителям страны - из Москвы и Хабаровска. Первоначальный вариант обращения в ночь на 1 января, записанный традиционно на фоне Спасской башни Кремля прозвучал для тех, кто встречал Новый год раньше всех в стране - жителей Камчатки.

Но 31 декабря вечером Путин прилетел в Хабаровск, где встретился с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от наводнения осенью 2013 года. Именно это поздравление Путина, прозвучавшее на приеме в Хабаровске, и стало тогда новогодним обращением ко всем россиянам, кроме жителей Камчатки.

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