Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

25 декабря 2014, 17:49

Путин назвал поддержание курса рубля приоритетом для правительства

Владимир Путин Дмитрий Медведев курс рубля правительство России власть

Владимир Путин назвал приоритетом для правительства России в следующем году поддержание курса рубля, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Прежде всего, это <поддержание курса рубля> - задачи Центрального банка, но без соответствующей координации с финансово-экономическим блоком правительства и Центральный банк вряд ли сможет эту задачу решать эффективно", - сказал Путин в 25 декабря на итоговой встрече с членами правительства.

Кроме того, другим главным направлением для работы правительства президент назвал исполнение социальных обязательств.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что приоритетом для кабинета министров также станет обеспечение работы всех ключевых предприятий страны. Премьер добавил, что с 1 января 2015 года начинает действовать договор о Евразийском экономическом союзе, и необходимо налаживать работу с партнерами по этому объединению.

"Часть полномочий сегодня уже перешла к Евразийской комиссии и будет осуществляться на наднациональном уровне, но мы должны сделать все, чтобы наши возможности и наша экономика не только не пострадали от этого, а приобрели дополнительные преимущества, которые закладывались при формировании идеи ЕАЭС", - сказал Медведев.

Ссылки по теме

Напомним, 16 декабря стало известно, что правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

Накануне заседания правительства Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.

Напомним, рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек. Затем началось укрепление рубля. В четверг, 25 декабря, официальный курс американской валюты был зафиксирован на уровне 52 рублей 61 копейки, а европейской - 64 рублей 31 копейки.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать