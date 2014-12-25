Путин назвал поддержание курса рубля приоритетом для правительства

Владимир Путин назвал приоритетом для правительства России в следующем году поддержание курса рубля, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Прежде всего, это <поддержание курса рубля> - задачи Центрального банка, но без соответствующей координации с финансово-экономическим блоком правительства и Центральный банк вряд ли сможет эту задачу решать эффективно", - сказал Путин в 25 декабря на итоговой встрече с членами правительства.

Кроме того, другим главным направлением для работы правительства президент назвал исполнение социальных обязательств.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что приоритетом для кабинета министров также станет обеспечение работы всех ключевых предприятий страны. Премьер добавил, что с 1 января 2015 года начинает действовать договор о Евразийском экономическом союзе, и необходимо налаживать работу с партнерами по этому объединению.

"Часть полномочий сегодня уже перешла к Евразийской комиссии и будет осуществляться на наднациональном уровне, но мы должны сделать все, чтобы наши возможности и наша экономика не только не пострадали от этого, а приобрели дополнительные преимущества, которые закладывались при формировании идеи ЕАЭС", - сказал Медведев.

Напомним, 16 декабря стало известно, что правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

Накануне заседания правительства Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.

Напомним, рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек. Затем началось укрепление рубля. В четверг, 25 декабря, официальный курс американской валюты был зафиксирован на уровне 52 рублей 61 копейки, а европейской - 64 рублей 31 копейки.