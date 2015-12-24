Владимир Путин стал лицом нового бренда духов

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В продаже появился мужской парфюм с изображением Владимира Путина, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уникальный аромат Leaders Number One создал российский парфюмер Влад Рекунов. Флакон черного цвета с силуэтом президента из платины разработали итальянские дизайнеры.

Стоимость "духов с Путиным" – шесть тысяч рублей за 100 миллилитров. Тираж небольшой – всего две тысячи экземпляров. Один из них планируют передать лично Владимиру Путину.

В состав парфюма входят лимон, бергамот, черная смородина, кедр, мускус и другие добавки.

Автор аромата планирует создать альтернативный женский вариант.

В прошлом году итальянские ювелиры выпустили золотой iPhone 5S с портретом Владимира Путина. Изображение президента России выгравировали на корпусе смартфона.

Помимо Путина на корпусе смартфона выгравировали первые четыре строчки гимна России. Заднюю часть корпуса гаджета покрыли слоем золота в 18 карат.

На каждый экземпляр золотой серии iPhone нанесли свой порядковый номер.

Ювелиры из компании Caviar (производитель новой версии гаджета) объяснили свое решение выпустить смартфон с изображением президента России тем, что Путин стал "символом нового поколения россиян".