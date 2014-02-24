В России снят запрет на участие в выборах бывших осужденных

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин подписал закон, изменяющий систему выборов в Госдуму.

Теперь в России будет действовать смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов. Таким образом, половина депутатов будут избираться по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам. Раньше избираться в нижнюю палату парламента могли только партии.

Согласно документу, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений смогут участвовать в выборах по прошествии 10 и 15 лет соответственно.

Бывшие заключенные обязаны указывать в избирательных бюллетенях и на информационных стендах информацию о своей судимости, в том числе снятой или погашенной.

Кроме того, проходной барьер в Госдуму для политических партий закрепляется на уровне 5%, при этом сохраняется запрет на избирательные блоки. Вместе с тем законопроект дает возможность включать в партсписок беспартийных кандидатов, но не более 50% от общего числа.

Самовыдвиженцам-одномандатникам придется собирать подписи не менее чем 3% зарегистрированных избирателей. Если же в округе проживает менее 100 тысяч избирателей, то подписей должно быть не меньше 3 тысяч.

Напомним, что до этого момента в России действовала пропорциональная система выборов. В Госдуму избирается 450 депутатов. Следующие выборы в Госдуму пройдут в 2016 году.