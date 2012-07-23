Россия стала членом Всемирной торговой организации

Президент РФ Владимир Путин 21 июля подписал закон о ратификации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО). Закон о ратификации протокола был принят Госдумой 10 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля.

Путь вступления в ВТО был очень долгим – переговоры велись около 18 лет, Россия была последним крупным государством, не состоящим в организации.

Выгода от вступления заключается в том, что качество доступных российскому потребителю товаров и услуг вырастет за счет притока зарубежных инвестиций и развития конкуренции. Кроме того, согласно прогнозу Всемирного банка, в долгосрочной перспективе вступление в ВТО принесет России 11% ВВП.

Документ вызвал много споров вплоть до обращения в Конституционный суд с просьбой проверить протокол о присоединении к ВТО на соответствие Конституции. Критики вступления в ВТО считают, что российской экономике будет нанесен существенный урон, поскольку отечественные производители не смогут конкурировать с зарубежными.

Россия присоединяется к ВТО 23 августа. Сразу после вступления необходимо будет снизить импортные пошлины, что приведет к уменьшению доходов бюджета на 310 миллиардов рублей. Также будут ограничены пошлины на экспорт товаров и упрощен доступ зарубежных поставщиков к российскому рынку.

Однако правительство установило переходные периоды для либерализации доступа на российский рынок. Они составляют 2-3 года, по наиболее чувствительным отраслям - 5-7 лет. К последним, в которых могут возникнуть определенные экономические сложности в связи с новыми условиями, относятся автопром, сельское хозяйство, сельхозмашиностроение и легкая промышленность.

К примеру, для поддержки российского автопрома будет введен так называемый утилизационный сбор, который будет взиматься с сентября при покупке новых и подержанных иномарок. Размеры сбора установит правительство.

Отметим, что Россия не является рекордсменом по продолжительности ведения переговоров по присоединению к ВТО, первое место за Алжиром, который присоединяется к организации с 1987 года.

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