Пиво в пластиковой таре более 1,5 литра исчезнет с прилавков

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин подписал закон о поэтапном запрете в России производства и оборота алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более полутора литров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был одобрен Госдумой 7 июня и Советом Федерации 15 июня.

Запрет распространяется на производство и оборот всей алкогольной продукции в пластике. С 1 января 2017 года не допускается производство и оборот алкоголя в пластике объемом более 1,5 литра. На реализацию уже произведенной продукции отводятся первые полгода 2017 года. С 1 июля 2017 года запрещается продажа такой продукции.

Законом также предусмотрено введение штрафов за розничную продажу, производство и оборот алкоголя в пластике объемом более 1,5 литра. Для должностных лиц установлен штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой; для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией.