Медведев в ответ на поздравление с выздоровлением заявил, что не болел

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Дмитрий Медведев в ответ на поздравление с выздоровлением на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок заявил, что он не болел, сообщают "Дни.ру".

"Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич", – сказал один из участников встречи, директор некоммерческого партнерства "Объединение добросовестных участников рынка перевозок "Эверест" Павел Осеев.

"Да я и не болел", – ответил премьер.



14 марта Владимир Путин на заседании правительства сообщил, что премьер заболел гриппом. "Дмитрия Анатольевича не уберегли", – сказал президент членам кабмина.

На этот день у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в числе которых встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.