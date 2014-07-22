Президент России сможет назначать в Совет Федерации 17 сенаторов

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Владимир Путин подписал закон, по которому президент России сможет назначать до 10 процентов от числа членов Совета Федерации, соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Таким образом, президент сможет назначить 17 сенаторов. Также в тексте поправки указано, что глава государства не может освободить назначенного до его вступления в должность члена Совета Федерации в течение первого срока своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Сейчас в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона России – от законодательной и исполнительной власти.

Представителем от законодательного органа региона (например, Народного собрания или парламента) может быть только депутат этого органа. Кандидатуры вносятся на рассмотрение председателем, а решение принимается большинством голосов.

Кандидатура представителя от исполнительного органа заранее определена. При выборах высшего должностного лица субъекта РФ (например, губернатора) с ним есть три кандидатуры, и в случае избрания одна из них получит полномочия члена Совета Федерации.

Решение о делегации представителя в Совет принимается высшим должностным лицом на следующий день после дня его вступления в должность. При этом исключается досрочный отзыв сенатора по инициативе губернатора или заксобрания региона.

Отметим, что сейчас для того, чтобы стать сенатором, нужно быть старше 30 лет, иметь безупречную репутацию и не менее пяти лет проживать в своем регионе (ценз оседлости). Кроме того, члены Совета Федерации не могут иметь второе гражданство или вид на жительство, не могут быть недееспособными, содержаться в местах лишения свободы и иметь судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.