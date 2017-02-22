Американцы улучшили отношение к России и Путину – опрос

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отношение американцев к президенту РФ Владимиру Путину и России улучшилось, особенно среди сторонников правящей Республиканской партии США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup

Опрос показал, что доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года – с 22 до 35 процентов по сравнению с 2015 годом, когда соответствующий показатель равнялся 13 процентов.

Социологи отмечают, что позитивный взгляд является причиной того, что президент-республиканец Дональд Трамп хочет улучшить отношения с Россией. Также, говорят социологи, уменьшилось число американцев, у которых вообще нет никакого мнения о президенте России.