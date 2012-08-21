Приостановлена экстрадиция подозреваемого в покушении на Путина

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Украина приостановила процесс экстрадиции в Россию Адама Осмаева, который подозревается в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинской генпрокуратуры Маргариту Велькову.

Стало известно, что адвокаты Осмаева обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение апелляционного суда Одесской области. Именно он постановил выдать подозреваемого России. Европейский суд запросил у Украины документы по делу, а на время их рассмотрения рекомендовал не экстрадировать Осмаева.

Напомним, 14 августа Апелляционный суд Одесской области поддержал предложение Генпрокуратуры Украины об экстрадиции в Россию Адама Осмаева - главного фигуранта в уголовном деле по факту подготовки покушения на президента РФ Владимира Путина. В соответствии с законами страны адвокаты Осмаева не могут обжаловать решение об экстрадиции.